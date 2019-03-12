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Путин предложил наделить СК полномочиями по организации судебной экспертизы

11:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить Следственный комитет РФ полномочиями по организации судебной экспертизы. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Согласно тексту документа, СК РФ "относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ. "Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производству судебных экспертиз... назначенных в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия", - говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно- аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно- технической, экологической, медико-криминалистической экспертизах, экспертизе холодного оружия и технико- криминалистической экспертизе документов.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что инициатива "не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".

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