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Жители Украины стали лучше относиться к РФ - опрос

11:05 12.03.2019 Источник: Ведомости

Жители Украины стали лучше относиться к России, а среди россиян по-прежнему доминирует негативное отношение к соседям, следует из опросов «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС). С ноября 2018 г. доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57%. Россиян с позитивным восприятием Украины тоже стало больше, но их пока лишь треть (34 против 28%).

Около половины россиян и украинцев считают, что между странами должны быть открытые границы, без виз и таможен, за жесткие границы выступают соответственно 25 и 38%. 

К властям соседних стран подавляющее большинство респондентов относятся резко отрицательно (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев). Но доля россиян, хорошо относящихся к простым жителям Украины, за три года выросла с 59 до 82%, а аналогичный показатель на Украине – с 67 до 77%.  Ведомости

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