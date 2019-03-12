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Посол США в РФ заявил, что не поедет на ПМЭФ, пока Калви остается под арестом - FT

11:20 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что не поедет на предстоящий 6-8 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пока основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники газета "Файнэншл таймс".

По ее данным, об этом глава дипмиссии США сказал представителям американского бизнеса в РФ в прошлом месяце. В посольстве США в РФ от комментариев отказались, уточняет издание.

От участия в форуме могут воздержаться также представители крупных американских компаний, пишет "Файнэншл таймс". Согласно ее информации, с начала расследования в отношении Калви несколько бизнесменов из США отменили запланированные поездки в РФ или обратились за консультацией относительно обеспечения безопасности находящихся в России американских сотрудников.


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