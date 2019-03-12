Названы страны с самым чистым и самым грязным воздухом

11:32

Названы страны с самым чистым воздухом. В исследовании аналитики сравнивали показатели загрязнения микрочастицами пыли в 73 странах мира.

Первое место рейтинга досталось Исландии, ведь именно в этой стране самая чиста воздушная среда в мире по данным исследования Greenpeace совместно с разработчиком программ AirVisual.

Помимо неё в пятёрку лучших также входят Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. При этом самый грязный воздух на планете был найден в Бангладеш, Пакистане и Индии.



Россия же оказалась в рейтинге в первой двадцатке, неподалёку от США и большей части европейских стран. Эксперты оценили состояние российского воздуха как хорошее. Life.ru

