Названы страны с самым чистым и самым грязным воздухом
11:32 12.03.2019
Названы страны с самым чистым воздухом. В исследовании аналитики сравнивали показатели загрязнения микрочастицами пыли в 73 странах мира.
Первое место рейтинга досталось Исландии, ведь именно в этой стране самая чиста воздушная среда в мире по данным исследования Greenpeace совместно с разработчиком программ AirVisual.
Помимо неё в пятёрку лучших также входят Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. При этом самый грязный воздух на планете был найден в Бангладеш, Пакистане и Индии.
Россия же оказалась в рейтинге в первой двадцатке, неподалёку от США и большей части европейских стран. Эксперты оценили состояние российского воздуха как хорошее. Life.ru
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