Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав внес антитабачную концепцию на рассмотрение в правительство РФ. Об этом во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку уже внесена в правительство", - сказал Салагай.

