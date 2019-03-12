Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
12:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав внес антитабачную концепцию на рассмотрение в правительство РФ. Об этом во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку уже внесена в правительство", - сказал Салагай.
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