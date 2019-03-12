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Порошенко пришлось спешно покинуть собственный митинг

12:05 12.03.2019 Источник: RNS

Президенту Украины Петру Порошенко пришлось спешно покинуть собственный митинг с избирателями в Житомире из-за действий радикалов, передает «Страна.ua».

Фото инцидентаопубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Александр ОнищенкоRNS

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