Порошенко пришлось спешно покинуть собственный митинг
12:05 12.03.2019 Источник: RNS
Президенту Украины Петру Порошенко пришлось спешно покинуть собственный митинг с избирателями в Житомире из-за действий радикалов, передает «Страна.ua».
Фото инцидентаопубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко. RNS
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