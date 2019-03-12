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Комитет СФ по соцполитике не поддержал закон о запрете размещения хостелов в квартирах

12:20 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Совета Федерации по социальной политике, который является комитетом- соисполнителем, не поддержал закон о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах, передает корр. ТАСС.

"Мы концептуально поддерживаем законопроект, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу", - сказал во вторник глава комитета Валерий Рязанский. Он добавил, что за 10 дней (срок вступления закона в силу после официального опубликования) бизнес не сможет адаптироваться к новым условиям. Сенаторы предлагают установить в качестве срока вступления закона в силу конец 2019 года.

В свою очередь, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, профильный комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал данный закон. Заседание профильного комитета проходит параллельно заседанию комитета по соцполитике.

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