Переговоры РФ и Японии не касаются вопроса передачи южных Курильских островов - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры РФ и Японии касаются не вопроса передачи южных Курильских островов, а заключения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию РБК о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией отказались рассматривать возможность передачи Курил, Песков заявил: "Речь не идет о том, чтобы отдавать или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с японскими партнерами по теме заключения мирного договора. Такой вопрос стоит на повестке дня, и в этом направлении ведется работа".



При этом представитель Кремля подчеркнул, что по вопросу возможности передачи южных Курильских островов Японии "пока нет никаких модальностей, никаких запросных позиций - ведется очень терпеливая спокойная работа".

