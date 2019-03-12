Переговоры РФ и Японии не касаются вопроса передачи южных Курильских островов - Песков
13:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры РФ и Японии касаются не вопроса передачи южных Курильских островов, а заключения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию РБК о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией отказались рассматривать возможность передачи Курил, Песков заявил: "Речь не идет о том, чтобы отдавать или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с японскими партнерами по теме заключения мирного договора. Такой вопрос стоит на повестке дня, и в этом направлении ведется работа".
При этом представитель Кремля подчеркнул, что по вопросу возможности передачи южных Курильских островов Японии "пока нет никаких модальностей, никаких запросных позиций - ведется очень терпеливая спокойная работа".
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