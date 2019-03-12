Шведский эксперт счел Россию "проигравшей сверхдержавой"

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой». Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Российская Федерация не способна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Об этом говорится на сайте института.

«Дешевле найти технические решения, позволяющие избежать обнаружения и обеспечить защиту», — говорит аналитик. По его словам, в России за последние 10 лет было развёрнуто большое число новых средств радиоэлектронной борьбы.



«Может показаться странным, что они возвращаются к таким старым идеям. Эти проекты были предназначены для действий против НАТО, поэтому они соответствуют нынешней картине угроз России. Электронная война — это способ России замаскировать недостатки традиционных военных методов. Таким образом, с помощью радиоэлектронной борьбы они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — считает Кьеллен. Говорит Москва

