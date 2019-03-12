Самым богатым жителем Лондона назвали Михаила Фридмана
13:20 12.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Самым богатым жителем Лондона стал россиянин – это основатель Альфа-Групп Михаил Фридман.
Его состояние составляет 15 миллиардов долларов, — сообщает журнал «Форбс», который составил рейтинг городов, где живут богатейшие люди планеты.
Лондон занимает пятое место. На первом – Нью-Йорк, на втором Гонконг и на третьем Москва. Эхо Москвы
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