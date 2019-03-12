Самым богатым жителем Лондона назвали Михаила Фридмана

13:20 Источник: Эхо Москвы

Самым богатым жителем Лондона стал россиянин – это основатель Альфа-Групп Михаил Фридман.

Его состояние составляет 15 миллиардов долларов, — сообщает журнал «Форбс», который составил рейтинг городов, где живут богатейшие люди планеты.

Лондон занимает пятое место. На первом – Нью-Йорк, на втором Гонконг и на третьем Москва. Эхо Москвы

