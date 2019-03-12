Толстой предложил пересмотреть нормы Конституции о главенстве международного права

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") предложил задуматься о пересмотре нормы Конституции РФ о верховенстве международного права над национальным законодательством в контексте усиливающихся выпадов в адрес РФ со стороны международных структур.

"Может быть, пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным", - сказал Толстой, выступая во вторник в рамках утренних десятиминуток, отведенных фракциям для политических выступлений.



Он указал на различные инициативы, выдвигаемые в международных парламентских организациях с целью очернения России. "Подобные резолюции, доклады в адрес России, которые я перечислил, фактически в свое время мы признали важнее собственных решений", - считает парламентарий. "Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего Основного закона", - подчеркнул зампредседателя Госдумы, курирующий международную деятельность нижней палаты парламента.

