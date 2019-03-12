Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале на соответствие нормам
14:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит проверить на соответствие экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды. Об этом сам глава правительства заявил на встрече с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019.
"Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются", - сказал Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос строительства на озере Байкал завода.
"Я пока не готов сказать, что он [проект] плохой или хороший, но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам", - пообещал глава правительства.
"Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала", - напомнил премьер. "Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала", - сказал Медведев.
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