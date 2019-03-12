Песков назвал действия США против "Северного потока - 2" рэкетом на международном уровне
14:12 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношение США к проекту газопровода "Северный поток - 2" сопоставимо с рэкетом или рейдерством, но на международном уровне. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации ряда СМИ о том, что США готовят новые, дополнительные санкции в отношении проекта российского газопровода "Северный поток - 2".
"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно, это не новость. Мы отдаем себе отчет, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми с рэкетом или рейдерством, только на международном уровне", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает "подобный подход неприемлемым". "Конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения", - добавил он.
В данном случае, по его словам, конкурентоспособность российского газа, который будет поступать по этому маршруту, стопроцентная. Песков отметил, что "Вашингтону, наверное, нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом".
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