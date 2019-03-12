Россия направила Украине список нарушений Договора о дружбе
14:32 12.03.2019 Источник: Вести.Ru
МИД РФ направил Киеву ноту, в которой перечислил допущенные Украиной нарушения Договора о дружбе с Россией.
В частности, в документе указывается, что украинская сторона нарушила положение, согласно которому взяла на себя обязательство "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны". Кроме того было нарушено условие о недопущении использования территории в ущерб безопасности России, а также обязательства о создании равных возможностей для изучения русского языка и защите этнической, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года прекращает свое действие 1 апреля 2019 года. Инициатором разрыва выступила украинская сторона. Вести.Ru
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