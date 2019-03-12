Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа.

"В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал [ОПК] был сохранен, а сами предприятия ОПК уверенно смотрели в будущее, работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив", - заявил он на совещании в Ижевске.

