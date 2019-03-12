Депутат предложил строить дома с зонами для захоронения животных
15:12 12.03.2019
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил российскому Министерству строительства и ЖКХ при возведении жилых массивов устанавливать специальные зоны для выгула и погребения домашних животных.
Своё решение Петров обосновал тем, что в городах наблюдается дефицит специализированных площадок для выгула питомцев, а также отсутствие мест, где хозяева могли бы законно похоронить своего скончавшегося четвероногого друга. inforeactor.ru
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