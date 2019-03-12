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НОВОСТИ

Депутат предложил строить дома с зонами для захоронения животных

15:12 12.03.2019

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил российскому Министерству строительства и ЖКХ при возведении жилых массивов устанавливать специальные зоны для выгула и погребения домашних животных.

Своё решение Петров обосновал тем, что в городах наблюдается дефицит специализированных площадок для выгула питомцев, а также отсутствие мест, где хозяева могли бы законно похоронить своего скончавшегося четвероногого друга.  inforeactor.ru

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