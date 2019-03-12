Порошенко в обмен на томос пообещал передать Константинополю собственность на Украине - СМИ
15:32 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Петр Порошенко, подписав в ноябре прошлого года соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархатом, в обмен на томос об автокефалии новой церковной структуры обязался передать Константинополю "здания и помещения, а также другие объекты собственности" на Украине. Об этом говорится в копии соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, который предоставила администрация президента Украины на запрос информагентства "Украинские новости".
"В соответствии с целью соглашения Украина будет способствовать <...> приобретению <...> представительством Вселенского патриархата на Украине, а именно миссией "Ставропигия Вселенского патриархата на Украине", зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии", - отмечается в документе.
Соглашение, подписанное 3 ноября в Стамбуле в ходе официального визита Порошенко во время церемонии не комментировалось. Сам Порошенко заявил в соцсетях, что соглашение "завершает процесс, создает все условия, чтобы подготовка к собору и процедура предоставления томоса были проведены в соответствии с канонами православной церкви".
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