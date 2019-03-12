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НОВОСТИ

Власти Венесуэлы дали дипломатам США 72 часа на выезд страны

16:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Дипломатический персонал США должен покинуть Венесуэлу в ближайшие 72 часа", - написал он в своем "Твиттере". По словам министра, присутствие американских дипломатов "угрожает стабильности в стране".

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