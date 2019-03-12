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Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером - доклад

16:12 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент не намерен более рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. Об этом говорится в одобренном во вторник докладе Европарламента "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией". Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте ЕП.

"Европарламент подчеркивает, что в нынешних обстоятельствах Россия более не может считаться "стратегическим партнером", - сказано в принятом документе.

Европейский парламент также считает необходимым свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". 

"Европарламент подчеркивает, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но в то же время он указывает на то, что газопровод "Северный поток - 2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам - и поэтому должен быть остановлен", - говорится в тексте доклада.

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