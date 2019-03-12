Австрия намерена открыть представительства в Санкт- Петербурге и Новосибирске

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия намерена открыть генконсульство в Санкт-Петербурге и почетное консульство в Новосибирске. Об этом заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы расширяем сеть консульских учреждений, ждем согласования с российской стороны. Мы планируем создание генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, а в Новосибирске планируем открытие почетного консульства", - сказала министр.

