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НОВОСТИ

Австрия намерена открыть представительства в Санкт- Петербурге и Новосибирске

16:32 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия намерена открыть генконсульство в Санкт-Петербурге и почетное консульство в Новосибирске. Об этом заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы расширяем сеть консульских учреждений, ждем согласования с российской стороны. Мы планируем создание генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, а в Новосибирске планируем открытие почетного консульства", - сказала министр.

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