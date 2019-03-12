Спецслужбы Узбекистана взяли под круглосуточную охрану дом чиновницы после неосторожного комментария о пророке
17:25 12.03.2019
Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при администрации президента Узбекистана Наргиза Рахимова (девичья фамилия Саидова) отправлена в принудительный отпуск по причине угрозы ее безопасности. Об этом «Озодлику» сообщили источники в правоохранительных органах и коллеги чиновницы.
35-летняя мать четверых детей Наргиза Рахимова подверглась травле со стороны интернет-троллей и представителей религиозного сегмента после неосторожной публикации на странице «Озодлика» в Facebook'е комментария на тему многоженства у мусульман.
Отвечая на резкий комментарий сторонника многоженства, Наргиза Рахимова выступила против него, приведя в аргумент факт из жизни пророка.
"Наш пророк не брал вторую жену при жизни нашей матери Хадичи", написала Рахимова и иронично добавила: "Уж вам виднее если в то время он был простофилей или может наша мать Хадича была скандалисткой ... подобное (рассуждение) было бы смешным".
После этого некоторые пользователи Facebook пригрозили смертью ей, ее мужу и детям, в виртуальную приемную президента направляются петиции с требованием увольнения Рахимовой.
Наргиза Рахимова извинилась перед верующими за "свои мнения, которые вызвали столько бурных споров" и удалила аккаунты в соцсетях.
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