Америка заключила с талибами письменное соглашение
18:25 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговорные группы США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) достигли письменного соглашения о борьбе с терроризмом и выводе иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщил во вторник в "Твиттере" телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Согласно его данным, соглашения достигнуты во вторник, в последний день пятого раунда переговоров в Катаре.
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