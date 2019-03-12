Америка заключила с талибами письменное соглашение

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорные группы США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) достигли письменного соглашения о борьбе с терроризмом и выводе иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщил во вторник в "Твиттере" телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно его данным, соглашения достигнуты во вторник, в последний день пятого раунда переговоров в Катаре.