Могерини рассказала, почему ядерное сдерживание уже не эффективно

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционное ядерное сдерживание стало не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совбеза ООН по взаимодействию Евросоюза с всемирной организацией.

"Сдерживание более не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире. Новая гонка вооружений, и, в особенности ядерных вооружений, может сделать мир только более опасным", - заявила она.