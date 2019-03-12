0
0
35
НОВОСТИ

Могерини рассказала, почему ядерное сдерживание уже не эффективно

18:50 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционное ядерное сдерживание стало не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совбеза ООН по взаимодействию Евросоюза с всемирной организацией.

"Сдерживание более не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире. Новая гонка вооружений, и, в особенности ядерных вооружений, может сделать мир только более опасным", - заявила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 12.03.2019
Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи
0
71
18:25 12.03.2019
Америка заключила с талибами письменное соглашение
0
89
17:40 12.03.2019
Спецслужбы Узбекистана взяли под круглосуточную охрану дом чиновницы после неосторожного комментария о пророке
0
181
17:12 12.03.2019
В РФ запрещено посещать футбольные матчи 640 болельщикам
0
173
17:00 12.03.2019
В России не работает система договоров с трудовыми мигрантами – Ростом Шапиашвили
0
222
16:32 12.03.2019
Австрия намерена открыть представительства в Санкт- Петербурге и Новосибирске
0
225
16:12 12.03.2019
Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером - доклад
0
298
16:00 12.03.2019
Власти Венесуэлы дали дипломатам США 72 часа на выезд страны
0
287
15:32 12.03.2019
Порошенко в обмен на томос пообещал передать Константинополю собственность на Украине - СМИ
0
307
15:12 12.03.2019
Депутат предложил строить дома с зонами для захоронения животных
0
291

Возврат к списку