В воздушном пространстве Франции запрещены полеты Boeing 737 MAX 8
19:10 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление гражданской авиации Франции (DGAC ) во вторник запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ранее власти Великобритании, Малайзии, Омана, Австралии, Сингапура, Индонезии, Вьетнама, Китая, Германии, Марокко, Монголии и Ирландии ввели временный запрет на эксплуатацию в своем воздушном пространстве самолетов Boeing 737 MAX 8. Это произошло после авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии.
НОВОСТИ
- 20:30 12.03.2019
- На военную помощь Украине США собираются потратить 200 млн долл
- 20:22 12.03.2019
- Продолжительность жизни в Москве растет рекордными для России темпами
- 20:00 12.03.2019
- Власти Венесуэлы объявили об окончании блэкаута
- 19:30 12.03.2019
- Дональд Трамп знает, что несет угрозу людям на борту пассажирских самолетов
- 18:50 12.03.2019
- Могерини рассказала, почему ядерное сдерживание уже не эффективно
- 18:40 12.03.2019
- Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи
- 18:25 12.03.2019
- Америка заключила с талибами письменное соглашение
- 17:40 12.03.2019
- Спецслужбы Узбекистана взяли под круглосуточную охрану дом чиновницы после неосторожного комментария о пророке
- 17:12 12.03.2019
- В РФ запрещено посещать футбольные матчи 640 болельщикам
- 17:00 12.03.2019
- В России не работает система договоров с трудовыми мигрантами – Ростом Шапиашвили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать