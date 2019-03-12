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НОВОСТИ

В воздушном пространстве Франции запрещены полеты Boeing 737 MAX 8

19:10 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление гражданской авиации Франции (DGAC ) во вторник запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее власти Великобритании, Малайзии, Омана, Австралии, Сингапура, Индонезии, Вьетнама, Китая, Германии, Марокко, Монголии и Ирландии ввели временный запрет на эксплуатацию в своем воздушном пространстве самолетов Boeing 737 MAX 8. Это произошло после авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии.

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