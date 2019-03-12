Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

18:40

Медики Москвы первыми в РФ перейдут к использованию новых федеральных клинических рекомендаций по онкологии – соответствующее решение было принято правительством столицы. Причем в мегаполисе переход произойдет на три года раньше, чем было запланировано поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Благодаря принятому решению, пациенты в Москве будут бесплатно обеспечены таргетной и иммунной терапией по шести наиболее самыми распространенным видам рака. Это рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, бронхов и легкого, меланома. Терапия в результате будет доступна примерно 95 тысячам горожан.Планируется, что к использованию новых федеральных клинических рекомендаций в Москве можно будет перейти с 1 апреля с.г., завершится этот процесс до конца года.