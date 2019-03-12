Дональд Трамп знает, что несет угрозу людям на борту пассажирских самолетов

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что чрезмерное применение компьютерных технологий в авиации усложняет управление самолетами и создает угрозу для безопасности пассажиров и экипажа. Об этом он написал во вторник в своем "Твиттере", не упомянув напрямую о катастрофе самолета новейшей модели Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") в Эфиопии на прошлой неделе.

"Самолеты становятся слишком сложными в управлении, - написал Трамп. - Уже нужны не пилоты, а компьютерные ученые из Массачусетского технологического института. Я все время вижу это во многих видах продукции. Все стараются сделать еще один ненужный шаг вперед, в то время как часто более старое и более простое намного лучше".

"Решения требуется принимать в считанные секунды, но сложность является источником опасности, - считает президента США. - Все это стоит очень дорого, но дает очень мало пользы. Не знаю, как вы, но мне не надо, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн. Я хочу, чтобы прекрасным профессионалам давали возможность быстро и безопасно брать на себя управление самолетом"!