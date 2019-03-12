Власти Венесуэлы объявили об окончании блэкаута

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес во вторник заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.

"Сообщаю всем, что к полудню (19:00 мск) 12 марта была почти полностью восстановлена подача электричества по всей стране", - сказал Родригес во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал "Телесур".