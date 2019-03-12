На военную помощь Украине США собираются потратить 200 млн долл
20:30 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом заявил во вторник генерал-лейтенант Энтони Иерарди во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона.
У него спросили, какой объем военной помощи Вашингтон намерен предоставить Киеву в 2020 финансовом году. "Более 200 млн долларов по этой статье [бюджета]", - отметил он.
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