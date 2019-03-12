Продолжительность жизни в Москве растет рекордными для России темпами

20:22

Москва по темпам роста продолжительности жизни горожан опережает большинство регионов РФ. По словам руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, столица опередила по этому показателю даже кавказские республики, уступая лишь Ингушетии. По данным чиновника, средняя продолжительность жизни горожан достигла 78 лет, увеличившись за последние годы на 3,8 года.Этот прогресс стал результатом развития системы медицинской помощи в Москве, позволяющей горожанам лечиться у профессиональных врачей, применяющих современное оборудование, передовые методы диагностики и терапии.Согласно прогнозу Департамента, в течение 20 лет Москва способна войти в число мировых лидеров по продолжительности жизни, а пока крупнейший город РФ входит по этому показателю в первую двадцатку.