Все больше стран и компаний оставляют "Боинги" MAX 8 и 9 на земле
21:20 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).
"В качестве меры предосторожности EASA распространила сегодня директиву, вступающую в силу в 19:00 UTC (22:00 мск - прим. ТАСС) и приостанавливающую все авиационные операции в Европе с самолетами Boeing моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX", - говорится в сообщении.
Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний.
На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций заявил ряд авиакомпаний, туроператоров и государств.
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