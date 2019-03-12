Все больше стран и компаний оставляют "Боинги" MAX 8 и 9 на земле

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

"В качестве меры предосторожности EASA распространила сегодня директиву, вступающую в силу в 19:00 UTC (22:00 мск - прим. ТАСС) и приостанавливающую все авиационные операции в Европе с самолетами Boeing моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний.

На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций заявил ряд авиакомпаний, туроператоров и государств.