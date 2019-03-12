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Американский астронавт дал восторженную характеристику ракете "Союз-ФГ"

21:45 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Астронавт НАСА Ник Хейг считает шедевром технической мысли ракету-носитель "Союз-ФГ", которая 14 марта должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12".

"Директор производства рассказал нам, что предстоящий запуск ракеты "Союз" будет 1901-м по счету. 40 тонн хорошо налаженного оборудования и 270 тонн горючего, это техническое чудо!" - написал Хейг во вторник в своем "Твиттере".

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