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Казахстан сократит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки

07:00 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан, участвующий в соглашении ОПЕК+, планирует с середины марта сократить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в связи с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Об этом заявил журналистам министр энергетики страны Канат Бозумбаев в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне.

По его словам, снижение добычи такими темпами позволит Казахстану уже в марте выполнить свою квоту по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. В апреле перевыполнение может составить 2,5 раза от плана.

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