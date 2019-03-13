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Помпео: "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ"

07:15 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства "Северного потока - 2". Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта "Северный поток - 2", - сказал он. - Мы сами не больше хотим зависеть от поставок нефти из Венесуэлы".

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