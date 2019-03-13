Япония продлит санкции против КНДР
07:35 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии собирается продлить односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.
Срок действия японских санкций в отношении КНДР истекает 13 апреля - правительство Японии регулярно продлевает их действие на протяжении уже более десяти лет. Киодо отмечает, что решение об очередном продлении санкций было принято на фоне отсутствия прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.
Односторонние санкции, включающие, в частности, торговое эмбарго, были введены Японией в отношении КНДР в 2006 году после ядерного испытания, проведенного Пхеньяном. С тех пор они несколько раз расширялись.
Новости
- 08:30 13.03.2019
- Потепление в Москву придет в воскресенье
- 08:10 13.03.2019
- В Калифорнии предложили ввести мораторий на смертную казнь
- 07:50 13.03.2019
- В Москве сегодня похолодает до минус пяти градусов
- 07:15 13.03.2019
- Помпео: "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ"
- 07:00 13.03.2019
- Казахстан сократит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки
- 23:30 12.03.2019
- Тереза Мэй рассказала, что будет дальше с выходом Британии из ЕС
- 22:40 12.03.2019
- Проект Терезы Мэй по Brexit снова отвергнут британским парламентом
- 21:45 12.03.2019
- Американский астронавт дал восторженную характеристику ракете "Союз-ФГ"
- 21:20 12.03.2019
- Все больше стран и компаний оставляют "Боинги" MAX 8 и 9 на земле
- 20:30 12.03.2019
- На военную помощь Украине США собираются потратить 200 млн долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать