0
0
140
НОВОСТИ

Япония продлит санкции против КНДР

07:35 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии собирается продлить односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Срок действия японских санкций в отношении КНДР истекает 13 апреля - правительство Японии регулярно продлевает их действие на протяжении уже более десяти лет. Киодо отмечает, что решение об очередном продлении санкций было принято на фоне отсутствия прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Односторонние санкции, включающие, в частности, торговое эмбарго, были введены Японией в отношении КНДР в 2006 году после ядерного испытания, проведенного Пхеньяном. С тех пор они несколько раз расширялись.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:30 13.03.2019
Потепление в Москву придет в воскресенье
0
42
08:10 13.03.2019
В Калифорнии предложили ввести мораторий на смертную казнь
0
79
07:50 13.03.2019
В Москве сегодня похолодает до минус пяти градусов
0
108
07:15 13.03.2019
Помпео: "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ"
0
170
07:00 13.03.2019
Казахстан сократит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки
0
183
23:30 12.03.2019
Тереза Мэй рассказала, что будет дальше с выходом Британии из ЕС
0
521
22:40 12.03.2019
Проект Терезы Мэй по Brexit снова отвергнут британским парламентом
0
481
21:45 12.03.2019
Американский астронавт дал восторженную характеристику ракете "Союз-ФГ"
0
543
21:20 12.03.2019
Все больше стран и компаний оставляют "Боинги" MAX 8 и 9 на земле
0
542
20:30 12.03.2019
На военную помощь Украине США собираются потратить 200 млн долл
0
548

Возврат к списку