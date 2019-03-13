В Москве сегодня похолодает до минус пяти градусов

07:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 13 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 градусов до ноля, по области - от 5 градусов мороза до ноля. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.