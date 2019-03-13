В Москве сегодня похолодает до минус пяти градусов
07:50 13.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 13 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 градусов до ноля, по области - от 5 градусов мороза до ноля. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.
НОВОСТИ
- 08:30 13.03.2019
- Потепление в Москву придет в воскресенье
- 08:10 13.03.2019
- В Калифорнии предложили ввести мораторий на смертную казнь
- 07:35 13.03.2019
- Япония продлит санкции против КНДР
- 07:15 13.03.2019
- Помпео: "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ"
- 07:00 13.03.2019
- Казахстан сократит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки
- 23:30 12.03.2019
- Тереза Мэй рассказала, что будет дальше с выходом Британии из ЕС
- 22:40 12.03.2019
- Проект Терезы Мэй по Brexit снова отвергнут британским парламентом
- 21:45 12.03.2019
- Американский астронавт дал восторженную характеристику ракете "Союз-ФГ"
- 21:20 12.03.2019
- Все больше стран и компаний оставляют "Боинги" MAX 8 и 9 на земле
- 20:30 12.03.2019
- На военную помощь Украине США собираются потратить 200 млн долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать