В Калифорнии предложили ввести мораторий на смертную казнь
08:10 13.03.2019 Источник: Газета.Ru
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, Ньюсон намерен закрыть камеру для смертных казней в калифорнийской тюрьме на мысе Сан-Квентин.
Сообщается, что в Калифорнии смертных казней не было с 2006 года, и закрытие соответствующей камеры имеет больше символическое значение.
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