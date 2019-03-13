В Калифорнии предложили ввести мораторий на смертную казнь

08:10 Источник: Газета.Ru

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Ньюсон намерен закрыть камеру для смертных казней в калифорнийской тюрьме на мысе Сан-Квентин.

Сообщается, что в Калифорнии смертных казней не было с 2006 года, и закрытие соответствующей камеры имеет больше символическое значение.