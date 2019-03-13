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Потепление в Москву придет в воскресенье

08:30 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потепление до 8 градусов выше нуля ожидается в Москве в ближайшее воскресенье, 17 марта. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

"В конце этой недели в Москве прогнозируется потепление. Произойдет оно из-за того, что очередной циклон принесет в столицу влажный морской воздух. 16 марта в Москве будет от нуля до плюс 5 градусов. 17 марта будет еще теплее - 3-8 градусов тепла, возможен небольшой дождь", - сказал он.

При этом вплоть до пятницы в столице прогнозируются ночные заморозки до минус 5-9 градусов. Днем 13 марта температура в городе составит от 1 до 3 градусов мороза, 14 и 15 марта столбики термометров покажут от 1 до 4 градусов выше нуля.

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