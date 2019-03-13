В Самарской области уничтожен боевик, который готовил теракт

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевик, готовивший теракт, уничтожен в ходе спецоперации в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт", - сказали в НАК. Засевшему в доме боевику было предложено сложить оружие и сдаться властям. "В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован", - добавили в НАК.

"По данным Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, он являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей", - отметили в антитеррористическом комитете.