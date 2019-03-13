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НОВОСТИ

Палата представителей США одобрила три антироссийских законопроекта

09:00 13.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР. Все документы были поддержаны республиканцами практически единогласно.

В частности, был принят законопроект, обязывающий Нацразведку США раскрыть доходы президента России. Открытый доклад о личном капитале и активах Владимира Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа. Кроме того, одобренные законодательные инициативы касаются запрета признания суверенитета России над Крымом.   Коммерсантъ

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