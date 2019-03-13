Казначей Ватикана получил шесть лет за надругательство над детьми

09:05 Источник: Газета.Ru

Казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми. Об этом сообщает SBS. По данным телеканала, три года и восемь месяцев заключения Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.

Как отмечается, суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея. Газета.Ru