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Казначей Ватикана получил шесть лет за надругательство над детьми

09:05 13.03.2019 Источник: Газета.Ru

Казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми. Об этом сообщает SBS. По данным телеканала, три года и восемь месяцев заключения Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.

Как отмечается, суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея. Газета.Ru

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