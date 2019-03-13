Порошенко был готов обменять Крым на вступление в ЕС и НАТО - Саакашвили
09:20 13.03.2019 Источник: Lenta.ru
Нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
«Вот когда происходили эти события (очевидно, имеются в виду события конца февраля — начала марта 2014 года — прим. «Ленты.ру»), у меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: "Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО"», — рассказал Саакашвили. Lenta.Ru
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