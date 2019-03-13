Общественные деятели выступили против т.н. "законов Клишаса"
09:32 13.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Более ста общественных деятелей выступили против т.н. «законов Клишаса». Текст заявления опубликован в издании Colta.
Среди подписантов писательница Людмила Улицкая, литературный критик Александр Архангельский, журналист Сергей Пархоменко, поэт Лев Рубинштейн, правозащитница Зоя Светова и другие. Эхо Москвы
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