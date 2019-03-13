Япония выразила недовольство по поводу российских учений на Курилах

10:00

Правительство Японии заявило России о своем неудовольствии в связи с учениями российской армии, начавшимися на островах в южной части Курильского архипелага.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на японское диппредставительство в Москве, России «было сделано представление» в связи с начавшимися во вторник на Курилах учениями. ФАН

