Путин намерен посетить Крым на пятилетие присоединения - источник

10:05 Источник: РБК

Владимир Путин запланировал посещение ​Крыма в годовщину присоединения полуострова к России, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Поездка уже стоит в графике главы государства, уточнили два собеседника издания.

В этом году отмечается 5 лет со дня присоединения. Годовщина празднуется 18 марта — в этот день в 2014 году в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России республики Крым и Севастополя.