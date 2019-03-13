Правозащитницу Насрин Сотуде в Иране приговорили к десяти годам тюрьмы
11:20 13.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд в Иране приговорил правозащитницу Насрин Сотуде к десяти годам тюрьмы. Ее также ожидает 148 ударов плетью. Женщина признана виновной в семи преступлениях, в том числе, в «сговоре против системы». Amnesty International расценила приговор как «вопиющую несправедливость».
Как передает AFP, с учетом ранее вынесенного приговора по обвинению в шпионаже, общий срок заключения составит 15 лет.
В 2013 году Насрин была удостоена премии Сахарова. Эхо Москвы
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