0
0
96
НОВОСТИ

Правительство может ужесточить контроль за поставками еды в госучреждения

11:05 13.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Массовая вспышка дизентерии в детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране. Как стало известно “Ъ”, подготовить соответствующие предложения вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минсельхозу, Роспотребнадзору и пр.

Участники рынка считают дополнительные меры регулирования излишними и опасаются, что они могут привести к росту издержек и уходу с рынка средних и мелких поставщиков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 13.03.2019
Иран пытается тайно приобретать старые танкеры для обхода санкций США - Reuters
0
53
11:20 13.03.2019
Правозащитницу Насрин Сотуде в Иране приговорили к десяти годам тюрьмы
0
77
11:00 13.03.2019
Саратовский еврейский благотворительный центр попал в реестр иноагентов
0
112
10:32 13.03.2019
На Урале задержали исламского проповедника
0
139
10:20 13.03.2019
Самую большую мечеть в Европе откроют в мае в Чечне - Кадыров
0
168
10:05 13.03.2019
Путин намерен посетить Крым на пятилетие присоединения - источник
0
167
10:00 13.03.2019
Япония выразила недовольство по поводу российских учений на Курилах
0
173
09:32 13.03.2019
Общественные деятели выступили против т.н. "законов Клишаса"
0
223
09:20 13.03.2019
Порошенко был готов обменять Крым на вступление в ЕС и НАТО - Саакашвили
0
271
09:05 13.03.2019
Казначей Ватикана получил шесть лет за надругательство над детьми
0
239

Возврат к списку