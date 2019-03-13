Правительство может ужесточить контроль за поставками еды в госучреждения
11:05 13.03.2019 Источник: Коммерсант.ru
Массовая вспышка дизентерии в детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране. Как стало известно “Ъ”, подготовить соответствующие предложения вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минсельхозу, Роспотребнадзору и пр.
Участники рынка считают дополнительные меры регулирования излишними и опасаются, что они могут привести к росту издержек и уходу с рынка средних и мелких поставщиков.
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