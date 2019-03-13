0
0
1
НОВОСТИ

Самую большую мечеть в Европе откроют в мае в Чечне - Кадыров

10:10 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мечеть вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, откроют в городе Шали в мае 2019 года. Об этом на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В городе Шали я посетил строительную площадку самой большой мечети в Европе. Она рассчитана на 20 000 человек. Мечеть станет настоящей жемчужиной России и мира. Могу с уверенностью сказать, что она будет объектом повышенного внимания туристов, приезжающих в Чечню", - написал Кадыров, добавив, что в городе также строится седьмая в регионе школа хафизов, рассчитанная на 100 человек.

Мечеть строят на территории более пяти гектаров неподалеку от комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам мечети встанут четыре минарета высотой 63 м каждый, а высота купола мечети составит 43 м. Территория святыни будет украшена 12 фонтанами. Строительство началось в декабре 2012 года.

По стилю и оформлению мечеть не будет иметь аналогов в мире. Внутренняя и внешняя ее стороны будут отделаны греческим белым мрамором. По просьбе жителей мечеть будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным регионального муфтията, в Чечне функционирует более 1100 мечетей.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 13.03.2019
Путин намерен посетить Крым на пятилетие присоединения - источник
0
44
10:00 13.03.2019
Япония выразила недовольство по поводу российских учений на Курилах
0
59
09:32 13.03.2019
Общественные деятели выступили против т.н. "законов Клишаса"
0
111
09:20 13.03.2019
Порошенко был готов обменять Крым на вступление в ЕС и НАТО - Саакашвили
0
131
09:05 13.03.2019
Казначей Ватикана получил шесть лет за надругательство над детьми
0
140
09:00 13.03.2019
Палата представителей США одобрила три антироссийских законопроекта
0
151
08:50 13.03.2019
В Самарской области уничтожен боевик, который готовил теракт
0
171
08:30 13.03.2019
Потепление в Москву придет в воскресенье
0
199
08:10 13.03.2019
В Калифорнии предложили ввести мораторий на смертную казнь
0
204
07:50 13.03.2019
В Москве сегодня похолодает до минус пяти градусов
0
200

Возврат к списку