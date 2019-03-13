На Урале задержали исламского проповедника
10:32 13.03.2019
В городе Верхний Уфалей задержан иностранец, проводивший незаконные собрания мусульман, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Сейчас проповедник находится в центре временного содержания при региональном ГУ МВД и ждет принудительной высылки за пределы России. Суд также приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.
Свою паству проповедник собирал по пятницам в одном из зданий в городе, где проводил намаз и читал проповеди. При проверке выяснилось, что у него не было разрешения на миссионерскую деятельность, а также документов, подтверждающих законность пребывания в РФ.
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