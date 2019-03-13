Саратовский еврейский благотворительный центр попал в реестр иноагентов

11:00 Источник: NEWSru.com

Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим" включена в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

"12 марта 2019 года Минюст России в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил общественную организацию "Саратовский областной еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.



Отмечается, что решение было принято по итогам поступившего от организации заявления. Newsru.com