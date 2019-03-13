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Иран пытается тайно приобретать старые танкеры для обхода санкций США - Reuters

11:32 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Иран тайно занимается поиском старых танкеров, чтобы использовать их для обхода санкций США. Об этом в среду сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

Всего в стране насчитывается около 50 танкеров. Однако Иран вынужден использовать эти суда не только для транспортировки углеводородов, но и для хранения нефти, поскольку вместимость хранилищ на суше ограничена.

В поисках старых танкеров Тегеран в частности обращается во Вьетнам и Грецию. Ситуацию осложняют меры противодействия со стороны США, которые могут наложить санкции на любую компанию, выступающую посредником в продаже наливных судов в Иран.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Госдепартамент Соединенных Штатов в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти, и 5 ноября вступили в силу санкции против иранского нефтяного сектора.

О блокировании иранских танкеров в море 6 марта высказался премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что "Иран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем". С учащением таких попыток, по его словам, "ВМС будут играть все большую роль в усилиях по блокированию таких действий Ирана".

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